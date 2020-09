Tartu linnamaraton toimub kümne päeva pärast väikeste muudatustega, kuid päriselt 

Linnamaratoni põhipäeval, 3. oktoobril, on kavas 42, 21 ja 10 km distantsid. “Sellel aastal toimuvad linnamaratonil ka Eesti meistrivõistlused poolmaratonis, mis muudab ehk korralduslikus mõttes olukorra pisut keerulisemaks, kuid on kindlasti üritusele lisandväärtuseks,” nentis Tartu Linnamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Õhtu enne linnamaratoni startib Tartu Raekoja platsilt ka 4 km pikkune Friday Night Run. Tänavuseks peaesinejaks on pop-elektrooniline duo Púr Múdd.

Lisaks põhipäevaüritustele ning Friday Night Runile toimuvad ka lastejooksud.

„Oleme tänavu muutnud lastejooksude toimumist selliselt, et lapsed jooksevad kolmapäeva õhtul, 30. septembril, Tartu Tähtvere Spordipargis alates kell 18. Selle muudatuse tegime eelkõige seetõttu, et vähendada rahvamasse Tartu kesklinnas just põhipäeval,“ selgitas Kelk.

Sel korral on kõige väiksemad jooksusõbrad ühes vahetuses ja lubatud on kuni 1000 last koos saatjaga. Samuti on vajalik laps eelnevalt veebikeskkonnas kirja panna. Jooksule saab registreerida internetis alates 24. septembri südaööst kuni 30. septembrini kell 14.00. Registreerimistasu on 3 eurot ja kohapeal kirja panna ei saa.

Lisaks 3. oktoobril toimuvatele jooksudele, on võimalik osa võtta 42, 21 ja 10 km distantsidest ka virtuaalselt endale sobival ajal ja kohas. Seda on võimalik teha 24. septembrist kuni 11. oktoobrini. Ka lapsed saavad jooksust osa võtta kaugosalusega, minimaalne distantsi pikkus on 400 m. Osalustasu on 3 eurot ning virtuaaljooks kestab sama kaua nagu täiskasvanutel, 11. oktoobrini. Friday Night Run virtuaalselt ei toimu!

