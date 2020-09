Kas tead, milline lihtne nõks paneb su kolmandiku võrra rohkem treenima? 

“Uuringute järgi treenivad just rühmatreeningutes osalejad 30 protsenti kauem ehk sel viisil inimesed oma treeninguid kohe katki ei jäta,” selgitab MyFitnessi treeningute juht Ottas. “Ka ühekordselt räägib rühmatreeningute kasuks eelkõige motivatsioon, sest keset treeningut väga ära kõndida ei taha, pingutad ju ikka lõpuni. Üksi treenides on vahel tunne, et ah olen juba piisavalt teinud,” teab Ottas.

Väga viilida ei saa

Rühmatreening sobib tema hinnangul kindlasti neile, kes iseseisvalt jõusaalis treenida ei soovi. “Vahel on pärast pikka tööpäeva täitsa mõnus, kui ei pea mööda jõusaali ringi käima ja mõtlema, et mida nüüd,” ütleb Ottas ja lisab, et rühmatreeningus on selle jaoks treener, kes ütleb, mida ja kuidas teha ning viilida väga ei saa. “Puhata muidugi ikka saab, kui on vaja, aga keegi ikka utsitab ja innustab,” ütleb ta ja märgib, et lisaks on grupiga treenida lõbus ja väga paljud on leidnud endale just trennisaalist ka uusi häid sõpru.

MyFitnessi treeningute juhi sõnul sobivad rühmatreeningud küll igale tasemele ja vanusele – ning kindlasti sama hästi naistele kui meestele –, kuna spordiklubide treeningplaanis on nii suur valik treeninguid ja selle koostamisel arvestatakse just seda, et kõik võiksid sealt endale midagi leida.

Trenn tugevdab immuunsust

“Eriti praegusel ajal on oluline meeles pidada, et ja trenn on tervis ja regulaarne liikumine tugevdab immuunsust, hoiab vaimu erksana ja meele rõõmsana,” kinnitab Ottas. Ta ütleb, et trenn tuleks valida eesmärgi järgi – kas soov on teha liikuvat ehk kardiotreeningut, lihastöötrenni või rahulikku nö body&mind treeningut.