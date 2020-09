Spordinädala patroon Tiit Land: liikumise esmane eesmärk on olla terve 

Miks nõustusite hakkama Spordinädala patrooniks?

Tänapäeval on väga paljud tippjuhid jõudnud selle järelduseni, et sport käib käsikäes mentaalse mõttetegevusega. Kas nõustute sellega? Kust selline muudatus tuli?

Raske öelda, kust see tuli. Eks me käime ühiskonnaga kaasas suuremate trendidega. Ma olen Võrust pärit ning kuna seal oli väga kõva võrkpallikoolkond, hakkasin ka ise võrkpalli mängima.

Ma lahterdaksin sporditegijaid mitmesse kategooriasse. Osad on tippsportlased, siis on rahvasportlased. Aga nende vahele jääb seltskond, kes justkui tegelevad rahvaspordiga, aga nende eesmärk on naabrile ära teha. Biokeemikuna saan väga hästi aru, et adrenaliin möllab ning pärast ürituse lõppemist ei saa pool ööd magama jääda. Aga teame ju ka, et tulevad vigastused. Mina olen selgelt enda jaoks mõtestanud, et tuleb tunda oma võimeid ja teha asju tasakaalustatult, saades aru, et ilmtingimata ei pea naabrile ära tegema. Paraku on neid juhtumeid tulnud ette küll, kus inimestel tekivad terviserikked. Sellest tuleks rääkida. Spordi ja liikumise esmane eesmärk on ikkagi olla terved. Ja see tähendab võimalike vigastuste ennetamist.

Tegelikult on ju veel üks kategooria – inimesed, kes enne eriolukorda sporti ei teinud, ent nüüd liikusid, sest neil oli igav. Kuidas neid liikumise juures hoida?

Võti on ajaplaneerimine. Tulekski lähtuda sellest, et kui eriolukorra ajal said loengud, koosolekud peetud – muidugi see oli väga pingeline, eriti alguses –siis sai ka muud teha. Eriolukorra ajal kõndisin isegi jalgsi Tallinna Ülikooli tööle, tänavad olid tühjad. Täielik esimese jõulupüha tunne oli!