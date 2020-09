Ultramees Rait Ratasepp: aeg on jooksu puhul maagia, mis köidab kõiki  

Muuseas, jooksja ja neuroloog Roger Bannister sai toona ühe miili jooksus aja 3.59,04. Napilt alla nelja minuti, aga siiski. “Bannister on peetud heaks näiteks selle kohta, kui oluline on näha, et keegi on distantsi enneolematu ajaga läbi teinud,” ütleb Rait. “Tema aeg veenis sama spordialaga tegelejaid, et nemadki võivad sellise tulemuseni jõuda. Kui üks ajapiiri alistab, on tõenäosus, et väga kiiresti tuleb järgmine, kes sama suudab, väga suur. Tänapäeval on sama teema maratoni puhul, kus oli alles hiljuti küsimuseks, millal alistatatkse kahe tunni piir. Eelmisel aastal kutsus Nike kokku maailma parimad jooksjad ja pani nad staadionile jooksma, ideaaltingimustes. Ajaks tuli kaks tundi ja 25 sekundit. See näitab, et peagi jookseb keegi ka võistlusel maratoni alla kahe tunni. Kui see ükskord juhtub, hakkab alla kahe tunni jooksjaid õige kiiresti juurde tulema.

Aeg ongi jooksu puhul see maagia, mis kõiki köidab. Nüüdseks on seegi kangelastegu tehtud: inimvõimete piire testinud Keenia jooksja Eliud Kipchoge alistas esimese inimesena maratonis maagilise kahe tunni piiri, läbides 2019 oktoobris Austrias Viinis toimunud jõuproovil 42 kilomeetrit ajaga 1.59.40.

Raidu mõtted käivad samuti ajapiiride murdmise ümber. “Eks peadki lähtuma endast, sest see on kihvt, kui ennast ületad või teed kõik selleks, et oleksid järgmisel korral kiirem. See on puhas emotsiooniküsimus. Kui inimene järjest treenib, et oma aega parandada, ja see annab tulemust, on emotsioon hea ja suhtumine muutub. Kui tuled ultratriatlonile eesmärgiga see üksnes läbi teha, pole sul mänguruumi ja kui väga raskeks läheb, tekivad küsimused: miks ma seda teen, mida see mulle annab? Teha läbi viis või kümme ultratriatloni, ilma et aeg paremaks läheks – see on üks põhjus, miks paljud katkestavad ja oma plaanidest loobuvad. Mis oleks motivatsioon, mis peaks ta järgmisele võistlusele tooma? Seda ei olegi!”

Lähtub iseendast ja kogemustest

Võistlustega ei tasu ülearu hoogu minna, hoiatab Rait. “Ka see võib olla loobumise põhjus. Inimene avastab ultra, teeb natukene aega, siis läheb ahneks ja võtab liiga palju võistlusi ette – ja siis kaob üldse ära. Ta ei tule enam tagasi, sest isu saab täis. Kui oled kahe-kolme aastaga kõik endast andnud, oled alale valesti lähenenud ja sul pole enam seda, mis su ikka ja jälle tagasi tooks.”

Raidu arutlusi kuulates jääb autorile aega-ajalt mulje, et tema selja taga seisab psühholoogide rivi, kes teda õpetavad ja suunavad, võimalik, et koguni kätt hoiavad. Nii see siiski pole. Rait pusib ise oma vaimu treenida.

Aigi Viira teos "“Ultramees Rait Ratasepp - igiliikur inimnahas" kirjastuselt Helios. Foto: Rahva Raamat

“Pean lähtuma iseendast ja korjatud kogemustest. Kui maratoni asjus on inforuum täist mõtteid ja kavasid, kuidas keegi treenib, siis mul ei ole kuskilt midagi sellist võtta. Pean kõik ise välja mõtlema. Olen treeningutes nii palju vigu teinud! Kui võtan mingi uue lähenemise ja see mulle aastaga edu ei too, siis järelikult see ei toimi. Kombineerin hästi palju, kasutan profiultrajooksjate treeningumõtteid ja – meetodeid, mida nad rakendavad mägedes jooksmisel. Mulle see sobib.”