Igapäevane kõhulihaste treening: mõistlik või mitte? 

Ilmneb, et igapäevaselt samade harjutuste tegemisega võib endale hoopis kahju teha. Seda põhjusel, et iga lihasetreening tekitab neis mikrorebendeid ning tervenemiseks vajab lihas puhkeaega, kirjutab postaal Men’s Health. See on ka oluline põhjus, miks ei tohiks iga päev teha kõhulihastele ühesuguseid harjutusi.

Ning tegelikult on asi nii, et ilusa kõhu saamiseks ei piisa vaid selle piirkonna treenimisest, tarvis on treenida kogu kere lihaseid. Samamoodi on mõistlik jälgida, et toitumine oleks tasakaalustatud ja tervislik.