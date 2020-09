JÕUTREENING: kriitiliselt oluline üle 40aastastele ja pidevatele dieeditajatele 

Koigi sõnul saab treeningud jagada kaheks – kardiovaskulaarseks treeninguks ehk nö võhmatrenniks ning jõutreeninguks ning need on mitmes mõttes erinevad. “Jõutreeningut võiksid eelistada ka inimesed, kes on pidevalt kehakaaluga hädas ja proovinud järjepanu erinevaid dieete. Nad on suure tõenäosusega kaotanud dieetidega väärtuslikku lihasmassi ning iga kord pärast järjekordse dieedi lõppu, kui kehakaal jälle tagasi juurde tuleb, on nad taas suurema rasva- ja väiksema lihasmassiga kui enne,” selgitab MyFitnessi personaaltreener.