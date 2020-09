Kas sa tead, miks võiksid kala süüa kolmel korral nädalas? 

Kala olulisus organismile peitub eelkõige rohketes oomega-3 rasvhapetes, mida on rohkesti näiteks forellifilees ja muus „punases“ kalas.

„Rasvase kala söömine võib tänu oomega-3 rasvhapetele vähendada haigestumist südame-veresoonkonnahaigustesse, samuti on rasvhapetel põletikku alandav toime,“ selgitab Muiste.

Samuti sisaldab kala täisväärtuslikku valku ning on ülihea D-vitamiini allikas. Näiteks 100 grammis forellifilees on tervelt 9 mcg D-vitamiini, mis on riiklike toitumissoovituste kohaselt 90 protsenti täiskasvanu soovituslikust päevasest kogusest.