Oluline teada: Tartu Rattamaratoni lastesõitudele kohapeal registreerida ei saa 

Tulenevalt 2000 inimese piirangust on tehtud mitmeid muudatusi lastesõitude põhipäeval. Rattamaratoni lasteürituste programmi on hajutatud ning lapsi oodatakse sõitma kahes vahetuses, ühes vahetuses maksimaalselt 1000 last koos saatjaga. „Paneme kõigile südamele, et ühe pere lapsega (lastega) tuleks üritusele kaasa ainult üks vanem või saatja – ikka selleks, et vähendada kohapealset rahvamassi,“ nentis Tartu Rattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.