Treener Andri Soosaar: ära oota kiireid tulemusi, uute oskuste omandamine võtab aega! 

“Ma arvan, et selle ühe hooaja jooksul sain ma püstivõitlusest rohkem teada, kui eelnevate aastate jooksul ise trennis käies,” ütleb Andri ja lisab, et selles ajahetkes peitubki põhjus, miks ta ka praegu veel treeneritööga tegeleb.

Tema sõnul trennis käies üldjuhul ei mõtle, miks me just nii mingit tehnikat sooritame või võitleme. Me usaldame treenerit, meie ülesanne on teha tegusid, mitte vaevata oma pead filosoofilistel teemadel. “Seoses treeneritööga tekkis mu enda peas äkki tohutult palju küsimusi, millele ei olnud vastuseid ja millele ma ei olnud oma seniste treeningute käigus tähelepanu pööranud. Senini ei olnud ma kunagi selle peale tulnud, et nii mõelda või kellegi käest küsida. Oli väga huvitav aeg. Pärast pidevat mõttetööd ja testimist, hakkasid paljud küsimused ka vastuseid leidma,” räägib ta.