Spordinädala patroon Kristel Kruustük: elus peab olema ka midagi muud kui ettevõte 

„Ma olin vist kolm kuud rase kui enam ei ratsutanud. Hobune on ikkagi loom ja ta võib olla ettearvamatu. Tõsi, olen kuulnud, et väga paljud professionaalsed ratsutajad saavad hobuse selga ronitud pea lõpuni välja. Usaldus on lihtsalt väga suur!“

Kristel on tegelenud ka teiste aladega – pikka kasvu tüdrukuna kooliajal mõistagi korvpallis, kuid nüüd üritab ta laste kõrvalt käia pilatese treeningutel. Abikaasa Marko eeskujul soovib ta eratreeneri käe all treenida ka oma erinevaid lihasgruppe.

„Spordinädala teema on minu jaoks hästi südamelähedane, sest me peame liikuma, et oma elustiiliga toime tulla. Liikumine ja sport aitavad meele teravana ja puhanuna hoida!“ arvab Kristel.

Just see oli tema sõnul ka võti, kuidas ühtäkki märtsi keskel eriolukorra tõttu kodudesse aheldatud inimesed tee loodusesse leidsid. „See oli päris huvitav! Ega inimesed ei teadnud, millal eriolukord lõppeb ning üritati võimalikult palju siis väljas käia. Kui muidu oleks sõpradega restorani või baari istuma läinud, siis nüüd sai veeta nendega looduses aega, sest see oli lubatud!“

Eriolukorra kehtestamine lõi ka perekond Kruustükil elu veidi pea peale. Lisaks sellele, et nii Kristel Kui Marko kolisid kodukontorisse, kus pikisilmi nendega mängimist ka väike Aaron, oli Kristel viimaseid kuid beebiootel.

Kas vihastada või endaga tööd teha?

„Avastasime Markoga õige pea, et kodukontoris töötamine ei toimi, kuna meil polnud kodus ka eraldi kontoriruumi, kus me saaks vaikselt olla. Aaroni uneajal oli võimalik küll vajalikud kõned ära teha, kuid ühel hetkel otsustasime Markoga, et hakkame korda-mööda kontoris käima, kuna see oli niikuinii tühi. See meetod sobis meile hästi,“ selgitab Kristel.