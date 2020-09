Spordinädala patroon Kait Kall teab, kuidas motivatsiooni leida 

Jõusaalis meeldib Kallil käia pigem sügis-talveperioodil. „Minu jaoks on suvi just see aeg, kus ma olen kõige vähem sportlik, ikka grillid ja tšillid rohkem. Talvel on kuidagi parem trenni teha. Väljas on pime, mida muud ikka teha kui jõusaali minna! Jõusaalis on veel üks hea asi – saunad! See on hea motivaator: teed trenni ära, lähed sauna ja lõõgastud!“

Oma kolme tütart, Lisetet, Lulut ja Miramit, suunab Kall samuti liikuma. Küll käiakse koos rabas või metsas matkamas. „Toas passimist neil väga ei ole. Lastel on hämmastav vastupanuvõime ka, pole probleemi 10-12 tundi joosta ja möllata, nüüd ei taha nad enam tuppagi tulla! Hiljuti leidsin oma lapse õuest, kes sõitis rattaga, rulluisud jalas. Siis mõtlesin küll, et see on nüüd liikumise järgmine tase!“ muigab ta.

Koroonakarantiini ajal veetis Kall lastega koos väga palju aega ning täheldas, et liikumine ja sporditegemine oli päris hea alternatiiv muudele vaba aja veetmise võimalustele.

„Koroona on teinud väga palju halba, aga paratamatult tegi ta inimestele ka teene – inimesed leidsid teisi lahendusi. Kui baarid, ööklubid jne olid kinni, siis inimesed võtsid ennast käsile ja läksid õue. Tõsi, eks me varsti näeme, kas see oli ajutine trend. Igal juhul on see alternatiiv väga palju kasuks tulnud. See oli teadlik raputus. Ma ausalt öeldes isegi igatsen seda olukorda, kui ostsid nädala toiduvaru ära ja rohkem poodi ei läinud. See oli väga hea planeerimisaeg!“

Kas sporditeemadel on lihtsam nalja teha?

Koroonaviirus mõjutas Kalli ka tööalaselt, sest aprillis lavastuma pidanud stand-up komöödia „Plaan B“ etendused lükkusid sügisesse. Septembris annab Kall erinevates Eestimaa paikades 18 etendust, mida hindab omamoodi liikumismaratoniks. Seejuures on Kalli etendusel oma roll ka spordil.