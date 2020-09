Kas Tartu Rattamaraton sel nädalavahetusel ikka toimub? 

Jah, sõidavad. Muidugi paneme kõigile südamele, et kui on vähegi võimalik, siis tulge oma pere/seltskonnaga isikliku transpordiga. Kuna buss on kinnine ruum, peab bussis kandma maski! Kellel oma maski pole, saab selle bussi sisenedes bussijuhilt.

Kuidas on stardialad korraldatud?

Stardialal soovitame hoida ikkagi teistega mõistlikku vahet ning vältida võimalusel siseruumide kasutamist. Tualetti kasutades desinfitseeri enne ja pärast käsi ning järjekorras oodates hoia distantsi. Stardikoridori tasuks siseneda nii hilja kui võimalik ning hoida ka seal teiste ratturitega distantsi. Kui on soovi, võib ka stardi eel maski kanda. Kui enam maski ei kasuta, on väga oluline visata see prügikasti, mitte jätta maha vedelema!

Kui sõit on läbi – mis toimub finišis?

Kuna on tõestatud, et viirus levib kõige paremini just siseruumides, siis plaanime viia ürituse läbi nii, et inimestel siseruumidesse asja ei oleks. Finišis Tartumaa Elva Tervisespordikeskuses toimuvad sel aastal kõik tegevused õues. Diplomite väljaprinti sel aastal finišis ei ole, soovijad saavad ise kodulehelt diplomi printida. Pesemisvõimalus on ainult välikraanide all ja sauna ei saa, mis on inimeste jaoks ilmselt ebamugavam, kuid vajalik viiruse leviku tõkestamiseks.

Ainukeseks suletud ruumiks finišis on riietumistelk ning seal on seetõttu ka kohustuslik maski kanda. Kellel endal maski pole, saab maski korraldajalt.

Kas on siiski mingisugune oht, et üldise olukorra halvenedes jääb üritus ära?