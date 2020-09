Spordinädala patroon Inger: kui treenerina näitad välja, et oled positiivne, on ka lapsed positiivsed 

Ingeri sõnul ei pidanud ta kaua vaagima, kui Eesti Olümpiakomitee tema poole pöördus. „Mul on väga suur au patroon olla! Ma ei pidanudki väga kaua mõtlema, kui mulle pakkumine tehti, olin kohe kahe käega poolt. Minu jaoks on see hea võimalus oma sõnumiga aidata sporditeel edasi ka nooremaid lapsi. Arvan, et see on hea võimalus, kuna olen ise väga tihedalt spordiga seotud,“ sõnas Inger.

Inger jõudis jalgpallini juba maast madalast – kuue-seitsmeaastasena oli ta Martin Reimi jalgpallikooli treeningutel poiste hulgas ainuke tüdruk. Kui poisid talle söötu ei andnud, ei heitunud Inger kordagi, vaid õppis interneti abil tehnikat ning proovis kõike ise kodus järgi teha. Tarmukusest oli kasu – peagi andsid poisid talle söötu, tema positsioon tõusis ning peagi märgati tema talenti ka teistes klubides. Kuigi praegu pole Inger enam tegevjalgpallur, jagab ta oma jalgpalliteadmisi edasi – ning nüüd on tüdrukuid jalgpallitrennis kohati rohkem kui poisse!

Kuidas aga lapsi innustada? „Võti peitub positiivsuses. Kui treenerina näitad välja, et oled positiivne, on ka lapsed positiivsed. Väga oluline on tekitada lastes tunne, et nad tahaksid ka homme ja ülehomme tulla trenni samasuguse positiivse oleku ja enesetundega. Kindlasti on iga laps erinev. Mina kui treener proovin leida igas lapses mingi sära, et saaksin teda teekonnal aidata,“ sõnas Inger.

Ingeri soov on Spordinädalal panna inimesi rohkem liikuma. „Liikuda saab igat viisi. Mina olen jooksja – mulle meeldib käia väljas jooksmas iga ilmaga. Liikumine on inimesele ja tervisele väga oluline. Panen inimestele südamele, et liikuma peab! See on meie tervisele väga oluline alus!“

Et end paremini motiveerida, saab nüüdsest @spordinadal Instagrami kontol spetsiaalse filtriga leida endale päevaks sobiv liikumistegevus. Ingeril läks esimesel katsel kohe nägu naerule – filter arvas, et ta võikski jooksma minna!