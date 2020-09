Veel täna saab end heategevuslikule teatejooksule kirja panna! 

„Hoolimata ärevast ajast tahame anda noortele võimaluse tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning samal ajal pakkuda toetust nendele noortele, kes on liikumisvõime kaotanud. Risk nakkuse levitamiseks Teatejooksul on väike, sest tegemist on vabas õhus toimuva lasteüritusega,“ ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase ning kinnitas, et osalejate tervise kaitsmiseks järgib ürituse korraldaja nii kohalike omavalitsuste kui ka Terviseameti soovitusi.

Teatejooks toimub 23. septembril hajutatult üle Eesti 28 linnas ja asulas. Ennetava abinõuna on jooksud Tallinnas ja Tartus viidud üle staadionitele, et paremini tagada laste hajutatus.

Teatejooksu osavõtjate arv on viimastel aastatel kasvanud 12 000-ni. Tegemist on tervisespordiüritusega 5.–9. klasside õpilastele, kus iga kool võib välja panna piiramatul arvul meeskondi. Tiimis on kaheksa liiget, iga osaleja läbib 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, vaid oluline on osavõtt. Joostakse Teatejooksu särkides, osalemine on tasuta, registreerida saab kuni 14. septembrini kodulehel www.teatejooks.ee.