Nädalavahetusel toimuv Tallinna rattamaraton meelitab uuenenud põneva rajaga

Tallinna Rattamaratoni start Foto: Erkogu

Eeloleval laupäeval toimub Kõrvemaa radadel Bosch Eesti Maastikurattasarja 23. Tallinna Rattamaraton, kus kavas on põhisõit, noorte- ja matkasõit ning lastesõidud.„Eesolev nädalavahetus toob huvitava olukorra, kus toimumas on mitmeid suurüritusi - Ironman Tallinn, Võhandu maraton, WRC Rally Estonia ning 23. Tallinna Rattamaraton kõigi nende keskel,” lausus 23. Tallinna Rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher, kelle sõnul on selleaastane rada vägagi põnev.„47 km põhisõidul on sel aastal esimesed 15 km suhteliselt raske, kuna tuleb vallutada "Pukimägi" lausa neljal korral. Viimasel 15 km on aga ettevalmistatud mitmeid uusi singleid, mis teevad sõitjatele raja eriti huvitavaks. Lisaks on vihm mänginud rajal just tõusudel ja laskumistel vingerpussi, olles uuristanud vaod sisse,” kirjeldas Vaher, lisades, et rajal peab kindlasti olema eriti tähelepanelik.Peakorraldaja sõnul on sel aastal tehtud noorte- ja matkasõidu rada väga perekonnasõbralikuks, et võimaldada selle läbimis