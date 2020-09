Spordinädala patroon Sandra Raju võttis vastu ekstreemse väljakutse 

„Minu soov on propageerida igapäevast liikumist ning seda, kui suur jõud on eesmärkide püstitamisel. Teine põhjus on aga see, et mul tekkis mõte teha midagi hullu ja see kõlab üsna hullult!“ sõnas Raju.

„Minu sõnum on järgmine: kui leiad oma päevast ühe tunni, et liikuda, on see juba väga hea! Ma ei kutsu kedagi otseselt kõike seda hullust endaga kaasa tegema, sest öösel kell 3 – nagu mu treeninggraafikus järgmise nädala laupäeva pea seisab – pole väga tervislik jooksma minna ja ma teadvustan seda endale. Ma tõesti tunnen, et see on minu kehale ja meelele piisavalt jabur väljakutse, et sellisel kujul läbi teha, ent teen seda siiski! Kui mõnel päeval tundub, et seda kõike on liiga palju, siis ma lihtsalt liigun. Distantsi ma endale ette ei määra, vaid võtan eesmärgiks liikuda 60 minutit.“