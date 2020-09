Treener Mac Ojasmaa: hommikut on hea trenniga alustada  

Taipoksi treener Mac Ojasmaa sõnab, et sügishooajal algavad uued grupid, mis on peamiselt keskendunud taipoksile, ent seal on palju ka kikkpoksi, tavalisi kombosid Hollandi stiilis ning fitnessi. Ta kombineerib ka CrossFit treeningut ja taipoksi trenni, et hommikul enda päevale hea algus anda ja saada nii füüsilist, kardio kui ka poksitrenni. Uus grupp alustab tema käe all juba kolmapäeval, 3. septembril kell 8.

Järjepidevus toob arengu

Mac Ojasmaa on teinud treeneritööd neli aastat ning sõnab, et paljude erinevate inimestega tegelemine on talle õpetanud suhtlemisoskust. Taipoks iseenesest sobib tema sõnul aga kõigile: trenni võib tulla juba 5.-6. eluaastast. “Kui kellelgi on huvi ja kardab, siis pole midagi kõhelda – kindlasti on taipoks selline ala, mille võiks ära proovida,” julgustab ta.

Küll aga ei soovita ta kohe trenni tulles otsida suurt tulemust, tasub võtta pooleaastane või aastane periood. “Kõike, mida alguses tehakse, ei omasta nii kiirelt, iga hea asi võtab alati aega,” ütleb kogenud treener ning soovitab pigem võtta aega ja teha trenni järjepidevalt ning mitte lüüa käega, kui on tunne, et ei tule välja. Hea arengu toob siiski järjepidevus.

Maci sõnul kasvatab taipoks iseloomu. “Kui inimene on introvert, siis ma usun, et ta muutub kindlasti ekstraverdiks – see avab inimest,” kirjeldab ta taipoksi.

Esimest korda trenni tulles soovitab ta panna selga õhukesed lühikesed püksid ja liibuva särgi. “Kuna taipoksis on jalalööke, peab riietus olema mugav,” ütleb ta. Lisaks võiks olla ka soojem riietus, millega saaks jooksma minna. Varustust saab osta võitlusspordiakadeemiast või muust endale sobivast kohast ning võtta ka kuulda tuttavate soovitusi.

Võistlusi Macil endal küll plaanis ei ole. “Eks vaatame, mis sügis toob. Proovin ennast ise ka hoida heas vormis. Ma küll vana pole, aga vanus on selline hea hiline noorus, et peab olema valmis. Tegelen Heat-treeninguga, CrossFiti ja jooksmisega,” hoiab ka treener end vormis.