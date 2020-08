Kuidas ennetada sporditraumasid ja õnnetuse korral leevendust pakkuda? 

Foto: Unsplash

Liikumine on organismile kasulik. See aitab hoida kontrolli all kaalu, reguleerida veresuhkru taset, vähendada südame veresoonkonna haiguste riski, tugevdada lihaseid ning luustikku, parandada meeleolu, tõsta stressitaluvust, parandada unekvaliteeti ning palju muudki. “Paraku võib tervisesporti tehes tekkida ka vigastusi, mis piiravad järjepidevat treenimist ning mille käigus võib tekkida sportimise suhtes vastumeel ja negatiivne emotsioon,” tõdeb Südameapteegi proviisor Aleksandr Sei. Ta selgitab, et vigastuste tüüpe on erinevaid ning neid kõiki on võimalik ennetada.