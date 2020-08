Uudised Kaks olulist põhjust, miks eestlased trenni ei viitsi teha Toimetas Silja Paavle , täna, 19:16 Jaga: M

Rahva tervisest ja igapäevaselt piisava kehalise aktiivsuse hoidmisest räägitakse pidevalt, kuid mis on tõelised põhjused, miks Eesti inimesed rohkem aktiivsed pole? Ilmneb, et põhjused on proosalised: laiskus ja ajapuudus. Lätlased ja Leedukad on meist aga veelgi laisemad. Hiljuti läbi viidud uuringus küsiti teiste asjade hulgas ka seda, et millised põhjused takistavad inimestel olla igapäevaselt kehaliselt rohkem aktiivsed. „Põhjusena toodi välja mitmeid erinevaid asju, aga neist ainuke reaalne põhjus oli tegelikult tingitud inimese muudest tervisehädadest või liikumispiirangutes (22%). Ülejäänud põhjendused võiks põhimõtteliselt kõik liigitada motivatsiooni puudumise alla,“ selgitas Samsungi Baltikumi kommunikatsioonijuht Liga Bite. Kui 35% vastanutest märkis otse, et neil puudub motivatsioon või nad on lihtsalt laisad, siis kolmandik (30%) viitas ajapuudusele, tre