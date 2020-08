Liikumisvahendid, mis on alati moes 

Portaal Kodus valis välja paar liikumisvahendit, mis on muutunud igaveseks klassikaks ning mida võite kasutada mitukümmend aastat, kui hooldate neid korrektselt.

1. Rattad

Jalgratas on kaherattaline inimjõul edasi liikuv sõiduvahend. Šoti sepp ehitas 1839. aastal esimese tänapäeva standardi järgi ratta ning see vahend on meid teeninud siiani.

Jalgratta valik võib muutuda aga üpriski trikikaks. Kõik oleneb sellest, mille jaoks te seda täpsemalt soovite: sihtpunkti jõudmiseks, trenni tegemiseks või niisama vahetevahel sõitmiseks.

Maanteerattad, nagu ka nimi mainib, on mõeldud kattega teedel sõitmiseks, tihtipeale ka nii kiiresti, kui võimalik. Neil on kerge raam ning õhukesed rattad, mis on disainitud maksimumkiiruse saavutamiseks.

Maastikurattad on ideaalsed kaaslased ka kõige karmimal pinnasel, mida loodusel pakkuda on. Need on ehitatud vastupidavate rehvidega, mis on mõeldud igast pinnasest kinni haardumiseks. Lisaks on neil ka tugevad pidurid, mis kasutavad mootorrataste taolisi diske.

Linnarattad pakuvad tasastel linnatänavatel suurepärast lähitransporti. Sellise ratta stiili juures on meeldejääv lihtsus, praktilisus ja vastupidavus.



2. Rulad