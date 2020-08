Uudised Lõuna-Eesti Ralli muudab Rõuge Rattamaratoni stardiaegasid Toimetas Silja Paavle , täna, 11:05 Jaga: M

Rõuge rattamaratoni start Foto: Erakogu

Seoses pühapäeval, 23. augustil samaaegselt samas piirkonnas toimuva Lõuna-Eesti Ralliga on 22. Rõuge Rattamaratoni ajakava tavapärasest erinev. Kolme distantsi stardid toimuvad umbes üks tund hiljem kui tavaliselt, et vältida ralliautode ja ratturite trasside ristumist.„Kevadisest Covid-19 viirusest tingitud eriolukord ja piirangud lükkasid meie võistluskalendri väga tihedaks, mistõttu toimub Rõuge Rattamaraton Lõuna-Eesti Ralliga samal päeval ja piirkonnas ehk põhimõtteliselt käib ralli ümber meie,” selgitas 22. Rõuge Rattamaratoni peakorraldaja Ivar Tupp.Tupp lisas, et antud olukorra tõttu on pidanud korraldusmeeskond küll radasid muutma, kuid maratoniks ollakse igati valmis ning elevusega oodatakse pühapäeva. „Rajad muutusid tunduvalt lühemaks, kuna oleme sunnitud need üpriski kitsa ala sisse ära mahutama. Näiteks peab XXL-rajal läbime ühte 2kilomeetrist lõiku 3 korda - kõigepealt ühte pidi, siis teist pidi ja siis vahetult enne lõppu korra veel,” kirjeldas peakorraldaja,