Artjom Savitski: tõukerattaga võiks sõita sama vastutustundlikult nagu jalgrattagagi   

Kui tõukerattad välja tulid, kasutas laulja Artjom Savitski neid alguses vaimustusest palju. Tänavu on seni jäänud tõukerattaga sõit unarusse. Seda põhjusel, et mees üritab rohkem käia jala, sest see on tervislikum. Kaugemale läheb ta aga autoga.