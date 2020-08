Jõutõstja Gert Koovit: taimetoit muutis treeningutest taastumise palju kiiremaks 

Taimetoitlasest jõutõstja

Jõutõstmise suurimaks eripäraks võrreldes rammumeestega on Kooviti sõnul aga see, et on ka kaalukategooriad ning lisaks selle kasutatakse Wilksi koefitsienti, mis võimaldab arvutada suhtelist jõudu, arvestades tõstetud kilogrammid punktideks, võimaldades võrrelda suhtelist jõudu iga keha kilogrammi kohta. “Nii on võimalik omavahel võrrelda erinevas kaalus ja erineva kogutulemuse tõstnud võistlejaid,” selgitab Koovit. “Ja kuna mängu tulevad erinevad kehakaalukategooriad, on väiksemates kehakaaludes väga oluline et kaal tuleb lihasmassist, mitte rasvast.”

Nii võib tihti olla jõutõstjate hulgas nii mehi kui naisi, kes näevad välja kui kulturistid (Dan Green, Margus Silbaum, naistest Stefi Cohen). Sellisel juhul dieet on Kooviti sõnul väga sarnane tavapärase kulturistide menüüle: kõrge valgusisaldus, kompleks süsivesikud ja madal või mõõdukas rasvasisaldus toidus.

Gert Koovit ise on viimased kolm aastat söönud ainult taimetoitu. “Põhjuseid, miks toidu ümber lülitasin oli mitmeid, olulisemaks aga see, et taimetoit muutis treeningutest taastumise palju kiiremaks, samuti kiirenes taastumine vigastustest,” selgitab ta. “Lisaks sellele võistlen üliraskekaalus. Ehk siis mehed, kelle vastu ma seisan, on 160-200 kg raskused. Ja tihti on nii, et mida suurem kehakaal, seda kergem on suuri raskusi tõsta. Seepärast on minu menüü üheks ülesandeks kehakaalu üleval hoidmine.”

Toit ja treening on omavahel väga tugevalt seotud

Gert Koovit sööb tavaliselt hommikusöögiks kaerahelbeputru marjadega. “Lisan sinna supilusikatäis maapähklivõid ning kõrvale joon sojaubadest tehtud valgusheiki,” räägib ta. Pärast hommikusööki on tihti treening, mille ajal ta joob vitamiinide ja mineraalide segu koos väikses koguses lihtsüsivesikute seguga.

“Pärast treeningut tuleb lõunasöök, mis on tavaliselt kas täisteraviljapasta või riis või kartul koos köögiviljadega ning seitan,” räägib ta. Lõuna ja õhtusöögi vahel on tavaliselt sööki asendav jook, kus on olemas süsivesikud, valgud ja rasvad. “Kuna tavaliselt sellel ajal olen tööl, siis maha istumiseks ja söömiseks aega ei ole,” räägib ta.