Viis soovitust Tartu Rulluisumaratonil osalejale 

1. Turvaliselt maratoni läbimiseks ning laskumistel toimetulemiseks veendu enne maratonipäeva, et rulluisud on heas korras. Laagrid on puhtad ja õlitatud ning rattad ei ole ebaühtlaselt kulunud. Ebaühtlaselt kulunud ratas muudab rulluisu väga raskesti juhitavaks.