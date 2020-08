Sinu treener Kogu aeg on kiire? Need kaheksa soovitust aitavad trenniks ikka aega leida Liigume.ee , täna, 13:17 Jaga: M

Tee harjutusi töölaua taga. Näiteks - investeeri istepalli, see aitab tugevdada kogu skeleti lihaseid. Foto: PantherMedia/Scanpix

Paljudel inimestel on elutempo nii kiire, et nad ei jõua enda sõnul trenni minna. Kui aga asju nutikalt planeerida, jõuab kõike. Seda enam, et liigutamise nimel tasub pingutada - see aitab peletada pimedast ajast tingitud tusameelt ning aitab organismil viirustele vastu panna.