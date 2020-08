Uuring: kümnendik inimestest loobus eriolukorra ajal sportimisest täielikult 

„Uurisime Baltikumi inimestelt tervist- ja sportimist jälgivate mobiilirakenduste kasutamise kohta ning leidsime positiivse tulemusena, et paljuski tänu tänapäevaste treeningvahendite, nutikellade ja terviserakenduste abile said inimesed edukalt oma treeninguid jätkata ka kevadise eriolukorra piirangute ajal,“ märkis Samsungi Baltikumi kommunikatsioonijuht Liga Bite.



Uuring näitas, et 40% eestlaste hinnangul ei muutnud eriolukord nende sportimise harjumusi üldse. 17% märkis, et nad hakkasid vähem sporti tegema ning kümnendik vastajatest ütles, et eriolukorra tõttu lõpetasid nad täielikult tervisespordiga tegelemise ning tõusid isegi diivanilt minimaalselt.



Bite selgitas, et samas leidsid ka paljud endale alternatiive. “15% Eesti inimestest alustasid trenni tegemisega kodustes tingimustest ning kümnendik (10%) hakkas tervisesporti harrastamas värskes õhus. 2% märkis, et võttis ette lausa täiesti uue spordiala proovimise,“ viitas Bite.



„43% inimestest märkis, et kasutab mõnda terviserakendust, sest nad leidsid eriolukorra liikumispiirangute ajal neist soovitusi ja motivatsiooni,“ lausus Bite. „Ligi kolmandik (33%) küsitletutest on märkinud, et just rakenduste kasutamine motiveerib neid rohkem sportima.“



Kui eestlased enda aktiivsuse jälgimiseks ja treenimiseks juba mõnda mobiilirakendust kasutavad, siis on nende populaarseimaks valikuks Samsung Health.



Kõige enam kasutatakse rakendusi sammude lugemiseks (82%), millele järgneb rattasõit (27%) ja jooksmine (26%).



Samsungi tellitud ja käesoleva aasta juulis uuringufirma Norstat läbiviidud uuringus osales Eestis 1003 inimest vanuses 18-64.