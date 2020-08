Uudised Rulluisumaraton: osale kas virtuaalselt või reaalselt Toimetas Silja Paavle , täna, 17:25 Jaga: M

Tartu Rulluisumaraton 2019. aastal. Foto: Adam Illingworth

14. Tartu Rulluisumaratoni korraldusse on sisse viidud muudatused, et tagada turvalisus kõikidele kohalviibijatele. Nendel, kes maratonipäeval osaleda ei saa või ei soovi, on võimalus otsustada ka virtuaalsõidu kasuks.