Muuda poeskäik meeldivaks treeninguks! 4 väärt harjutust igapäevatoiminguteks 

Teame ju kõik, et «terves kehas terve vaim», kuid ometi leiame hulgaliselt vabandusi, miks trenni aina edasi lükata. Nüüd on aeg vabandused jäädavalt unustada, sest tänapäevane uus normaalsus on treenida kõikjal. Miks siis mitte võtta ka igapäevast poeskäiku treeninguna? Las saada harjumuseks, et poekottide tassimine ei ole mitte raske koorem, vaid hoopis mõnus lihastreening.