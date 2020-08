Personaaltreeneri retseptisoovitus: suvine kanaburger 

Kanaburgerid ürtide, avokaado ja ananassiga Foto: Erakogu

Üks korralik burger on kohustuslik suvine tänavatoit. Personaaltreener ja Rauno Rikberg ütleb, et parim kanaburger on ikka ise tehtud ning valmib kodumaisest toorainest. Kanafilee hakkliha kasutamine teeb sellest ka natuke patuvabama roa.