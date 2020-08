Jõutõstja Gert Koovit: eriolukord sundis treenereid ja sportlasi olema varasemast paremad 

Küll aga pole tema sõnul midagi halba selles, kui olukord sunnib meid olema paremad kui enne ning leidma uusi lahendusi. See muutis treeneri mobiilsemaks. “Olen võimeline andma treeningut siit Tallinnast, isegi kui klient on Pärnus või veel kaugemal - Londonis või hoopis New Yorgis,” kirjeldab ta.

Koovit ei tee saladust, et eriolukord oli äri mõttes loomulikult raske, pannes kõiki suurema pinge alla nii tööl kui ka kodus. “Ja ei ole midagi armsamat kui avastad et elad koos inimesega, kes oskab sind naerma ajada kui meel must või toetada kui tunned et jooksed vastu ust,” õppis ta nägema head. “Sama kehtib sõprade kohta, kes on olnud alati abis. Õnneks on mul vedanud kõigiga, lõpetades vaprate klientidega, kes on nõus välja tulema Pirita randa, kus tuul ulub sellise hooga, et silmamunad tahavad peast välja joosta.”

Jõutõstjad hoiavad kokku

Jõutõstmine on sport, mille eesmärk on liigutada maksimaalselt suur raskus ühest punktist teise, tehes seda kasutades korrektset tehnikat. Suure raskusega käib kaasas turvalisuse faktor. Ehk siis vaja on abilist või abilisi kes vajadusel tulevad appi ja julgestavad harjutuse sooritamisel. “Kambavaim, omavaheline sõbralik konkurents, teineteise aitamine - kõik see on ääretult oluline,” selgitab Koovit, et jõutõstmine pole kindlasti üksiku hundi sport.

Ta toob näiteks, et kui vaadata meie oma väikese Eesti edukaimaid jõutõstmise meeskondi - on tihti tegemist meestega, kes on väga konkureerivad ja samas väga head sõbrad. “Olla jõutõstmises edukas täiesti üksi on väga raske, kui mitte võimatu, seda nii treeninguteks kui ka võistlustel,” räägib ta. “Meeskonnakaaslased tulevad tihti kohale isegi siis, kui neil endal ei ole treeningut planeeritud, sest järgmine kord võib sama teenet vaja olla sul endal.”

Gert Koovit Foto: Erakogu

“Mul on olnud imeline kogemus kui võistlesin Tallinnas maailmameistrivõistlustel ja minu võistlus käis pronksmedali peale. Tegi südame nii soojaks näha, kuidas kogu Eesti meeste vägi mulle kaasa elas,” meenutab ta. “Otsustavaks jäi viimane jõutõmme... Olin lava taga oma vaimu valmis sättimas, kui ligi jooksid nii Tartu kui Tallinna poisid. Ja ühisel väel tõime medali ära.”