Ettevaatust! Tervisejooksuga liialdamine toob kortsud esile 

New Yorgi ilukirurg dr Gerard kinnitab, et suitsetamise ja päevitamise kõrval on jooksmine liiga varajaste kortsude peamine põhjus. «40ndates aastates normaalkaalus jooksulembidel on loppis, äravajunud nägu,» märgib ta. Jooksja näonahka võivad kahjustada ka ilmastikuolud, mis tekitavad pruune laike ja kuivatavad ihu.