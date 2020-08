Õues sportijatele! Suvise UV-kiirguse kahjustus on tõsisem kui talvel külmetamisel 

Mõnikord ollakse päikesekaitse kasutamisele vastu seetõttu, et kardetakse, nagu ei saaks seda kasutades nahka pruuniks. Sellel hirmul pole alust. Päikesekaitsevahendit kasutades tuleb küll jume natukene aeglasemalt, aga selle eest jääb see ilusam. Justnagu ka sporti tehes, ei jõua hea tulemuseni üksikute üle pingutamistega.

Mere ääres on rohkem tuult. Liikuv õhk jahutab nahka ning maskeerib kõrvetust. Ultraviolettkiirgust tuul aga minema ei puhu. See tähendab, et kuigi nahk saab päikesest sama palju kahjustada, on ohusignaal nõrgem. Sarnane oht varitseb ujumisel või ennast veespordis proovile pannes. Ohtralt vees viibides võib veepinnalt peegelduv päike kõrvetada ootamatute nurkade alt. Seega kui on plaanis randa minna ja lisaks liivapealsele ka vees aktiivne olla, on mõistlik valida päikesekaitse, mis märjaga nii kergesti maha ei tuleks.