Millist treeningrakendust armastavad eestlased enim? Toimetas Silja Paavle , täna, 22:41

Samsung Health treeningrakendus Foto: Kuvatõmmis

Hiljutisest uuringust selgus, et kui eestlased enda aktiivsuse jälgimiseks ja treenimiseks mõnda mobiilirakendust kasutavad, siis on nende populaarseimaks valikuks Samsung Health. Samas ei kasuta üle poole eestlastest enda tervise jälgimiseks ühtegi rakendust. „Mobiilirakenduse kasutamine on hea ja mugav võimalus enda aktiivsuse jälgimiseks. Samsung Health annab lihtsa ja arusaadava ülevaate kasutaja aktiivsusest ning soovi korral saab seda kasutada ka keerukamateks treeninguteks. Seetõttu ongi rakendus ilmselt eestlaste seas sedavõrd populaarne. Lisaks tuleb arvestada, et Samsungi eri telefonimudelid on juba aastaid Eestis ühed müüdumad, seega on loogiline, et paljud valivad aktiivsuse jälgimiseks telefonis vaikimisi oleva rakenduse,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. Samas näitab uuring, et üle poole (57%) eestlastest ei kasuta enda aktiivsuse&n