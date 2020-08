Näe, jõulinnak! Ärge kõndige mööda, vaid võtke platsi! 

Vananedes kipub liikumine vähenema, ütleb personaaltreener Raymo Korkma. «Füsioloogilistel põhjustel hakkavad vähenema lihasmass ja lihasjõud. Uuringute järgi võib alates 30.–40. eluaastani kaduda 3–5% lihasmassi, hiljem kiireneb see veelgi. Niikaua kuni füüsis lubab, tuleb olla aktiivne. Tänu sellele vähendame ka erinevate haiguste riski.»

Jõuharjutused on vajalikud, sest aitavad tugevdada südant, lihaseid ja luustikku. Personaaltreener julgustab, et jõulinnakut pole vaja karta: «Masinaid on erinevaid, aga kõik liigutused on loogilised ja enamasti on ka õpetused juures, kuidas midagi teha. Enamik harjutusi on oma keharaskusega surumised ja tõmbamised.»

Riietuge kihiliselt, et oleks, mida pealt võtta, ning hoidke kaasas veepudel. Mõistlik on jõulinnakusse 10–15 minutit jalutada, et vereringe käima saada, see vähendab vigastuste ohtu. Soovituslik on teha lisaks kergeid õla- ja puusaringe ning erinevaid käte viibutusi, et lihased soojaks saada.

Alustama peaks rahulikult ja tunnetama, kas on võimetekohane. «Kui on põlveprobleeme, siis kükkide asemel võiks pigem proovida pealeasteid käepidemest kinni hoides,” soovitab Korkma. «Ma väga ei usu, et saaks endale viga teha. Küsimus on pigem selles, mida kellegi kehalised võimed lubavad.»

Harjutustel kindlat järjekorda pole, hea, kui kõik suuremad lihasgrupid saavad koormust. Personaaltreener soovitab teha iga harjutust 10–20 korda, vastavalt oma võimetele, pidada pisut vahet ja sama palju veel teine kord. Kui jõudu on, siis kolmaski seeria. «Ärge vaid ehmatage, kui alguses on raske. Luban, et iga järgnev kord, kui lähete jõulinnakusse, on juba veidi kergem, sest närvisüsteem ja lihased kohanevad koormusega. Peab olema lihtsalt järjepidev.»

Kui tihti peaks jõutrenni tegema? «Kaks-kolm korda nädalas on optimaalne. Ülejäänud päevadel soovitan jalutada, joosta või teha kepikõndi. Ujumine on ka hea variant.»

Korkma lisab, et paljud vanemad inimesed ongi juba leidnud tee harjutusväljakutele. «Tore oli vaadata, et samal ajal, kui me Annega harjutusi tegime, rühkis platsil veel kolm-neli temaealist.»