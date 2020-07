Kui palju on mõistlik nädalas kaalu langetada? 

Soovituslik kaalulangetustempo on kuni 1000 g nädalas. Selle tagab nii energia kulutamine ehk treenimine kui ka toiduenergia defitsiit. Treenimise osakaal rasvkoe vähenemises on vahel suuremgi kui dieedil.

Mõõdukus, oma keha kuulamise oskus ja mõtestatud tegevus on treenimise puhul märksõnad, millega arvestada. Algajad ja suure keha­kaaluga treenijad ei pea ilmtingimata tundide kaupa end võhmale ajama, nagu harilikult kipub juhtuma. Selle tagajärjel pööratakse keha aine­vahetus segi ning tekib kindlasti ka suurem söögiisu.

Targem on treenida nii, et aktiveeruks rasvkoe ainevahetus, ning väikse intensiivsusega, kuid pikemad treeningud suudavad siin märksa enamat. Kes ei ole aastaid treeninud või on suures ülekaalus, neile piisab esialgu ka mõnest treeningust nädalas. Seda on siiski rohkem kui üldse mitte midagi!

Lihaste säilimise ja uute tekkimise nimel on mõistlik oma seitsme päeva treeningu­kavasse lülitada peale rasva põletavate kardiotreeningute ka mõned jõutreeningud. Keha rasvamassi vähendavad mehed treenimisega paremini kui naised, kuna neil on üldjuhul suurem lihasmass ning rohkem nn lipolüütilist rasvkude, mida mõjutab hästi eeskätt kehalise aktiivsuse suurenemine.

Kes treenib palju, võib rohkem süüa. Ka kaalulangetuse liigkiiret tempot on võimalik energia tarbimisega piirata, teisisõnu – võid süüa natuke rohkem.

Samas on kehakaalu vähendamiseks siiski vajalik mõningane toiduenergia defitsiit. Oluline on vähendada tegelikku, praegust toiduhulka, mitte mingisugust arvutuslikku, pahatihti hüpoteetilise kalduvusega suurust. Keskmine vähendatav hulk on 500, kuid mitte rohkem kui 1000 kcal päevas.

See ei ole aga rusikareegel ning oleneb inimese eripäradest. Nagu treenimise puhul, on siingi väikegi muutus positiivse tulemusega. Suurema tähtsusega on õppida toitaineid tarvitama õiges vahekorras, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. Tervislikult toitudes on võimalik nii kehakaalu vähendada kui ka hiljem seda vajalikul tasemel hoida.