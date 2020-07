TEADLASED SOOVITAVAD: neil põhjustel peaksid sööma rohkem avokaadot 

Avokaado on kõrge rasvasisaldusega puuvili – 77% kaloritest tulebki sisalduvast rasvast. Seetõttu on tegu ühe rasvarikkama taimtoiduga.

Südamehaigus on kõige sagedasem surma põhjus maailmas, ent haigust põhjustavad mitmed eri faktorid, nagu kolesterool, triglütseriidid, vererõhk jm. Avokaadost saadavat kasu on uuritud kaheksa inimkatse abil. Igas katses on jagatud inimesed kahte gruppi, millest ühes süüakse avokaadot, teises mitte. Katsed näitavad, et avokaadode söömine vähendab oluliselt kolesteroolitaset, triglütseriidide sisaldust veres kuni 20%, LDL-kolesterooli (halb kolesterool) taset 22% ja suurendab HDL-kolesterooli (hea kolesterool) taset kuni 11%.