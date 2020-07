Kuus põhjust, miks värskes õhus sportida 

Kuigi igasugune liikumine on teretulnud, võiksime siiski veel natukene rohkem liikuda. USA ekspertide soovitusel tuleks igal nädalal teha vähemalt 2,5 tundi keskmise intensiivsusega kardiotreeningut ning kaks või kolm korda jõusaali treeningut. Paraku on treeninguid aga väga raske ühildada oma töö – ja koduseeluga, mistõttu paljud loobuvad. Siiski on uuringud näidanud, et väljas sportijad kordavad suurema tõenäosusega oma aktiviteeti, kui spordisaalides käijad.