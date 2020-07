Kümme põhjust, miks hakata tantsutrennis käima 

Aga - millised need kümme põhjust tantsutrenni minekuks siis on?

1. See muudab luud ja lihased tugevamaks - Tants on järjepidev liikumine, mis tugevdab lihaseid ja luid nii nagu iga teine spordiala. Treeningute käigus kasutatakse erinevaid lihasgruppe ning üht kombinatsiooni tuleb sooritada mitu korda järjest. Oluline on ka tasakaalu hoidmine ja akrobaatilised elemendid. Sealjuures arvatakse enne treeninguid tihti, et tants on lihtsam, kui see tegelikult on. Aga mitte midagi võimatut ei ole, vaid tuleb teha esimene samm ning alustada koos õppimist, et ennast hiljem tantsuplatsil enesekindlalt tunda.

2. See tugevdab kopse ja südant - Tants on aeroobne tegevus, mis hoiab pulsi kõrge pikema perioodi vältel. Kui järjest tund aega tantsida, siis saab korraliku treeningu nii süda kui ka kopsumaht. Inimese tähtsaimad lihased on südamelihased ja need vajavad pidevat treenimist, et püsida tervete ja tugevatena.

3. See suurendab painduvust, koordinatsioonivõimet ja parandab ruumilist taju -Tantsimise juurde kuulub alati venitus ja lihashooldus, mis aitab kaasa painduvuse arendamisele ja vigastuste ennetamisele. Ühtlasi mõjutab tantsimine inimese koordinatsiooni. Kui jalad liiguvad ühe rütmiga, siis ühaegselt võib pea või käsi liikuda hoopis teise rütmi ja suunaga. Tantsus ei lõpe fantaasia kunagi ning kombinatsioonide harjutamine aitab parandada mälu.

4. See toetab närvisüsteemi ja meelte funktsionaalsust - Üheks heaks abiliseks tantsimise juures on muusika, mis rahustab ja aitab inimesel enda mõtted korraks välja lülitada. Tants aitab suurepäraselt väljendada kõiki inimese sees valitsevaid emotsioone ning anda sõnumeid edasi ka publikule. Tants mõjub inimesele nii tantsija kui vaataja seisukohalt positiivsena.

5. See aitab langetada kaalu - Iga liikumine on hea, aga miks mitte seda teha muusika saatel? Tants on aeroobne liikumine, mille käigus saab õppida aina uusi samme või kavasid. Intensiivse kardiotreeninguna aitab tantsimine langetada kehakaalu, sõltuvalt inimesele sobivast ajapiirangust ja ja õppides ära uusi samme ja kavasid. Tantsimine on aeroobne liikumine, mis aitab kiiresti tuua kehakaalu alla. Kui inimesel aga pole palju aega, siis aitab hea tulemuseni viia kõrge intensiivsusega treeningud, mis kestavad lühemalt, aga põletavad kaloreid intensiivselt.

6. See tõstab tuju - Pärast tantsutreeningut valitsevad keha õnnehormoonid ja hea tuju. Tantsija tunneb, et on oma keha jaoks midagi positiivset ära teinud ning see tõstab tuju. Kui tunned ennast halvasti, tasub minna esmalt treeningsaali, mitte kohe sõbralt nõu küsima.