Apteeker annab nõu: kaitse end õues liikudes päikese eest? 

Benu apteekide kosmeetika konsultandi Kreete Põlme sõnul on peamised päikesekiirguse kahjulikud mõjud seotud naha enneaegse vananemise, päikesepõletuse ning nahavähi tekkeriski suurenemisega. “UVA-kiired tungivad sügavatesse nahakihtidesse ja tekitavad naha vananemist. UVB-kiired aga tekitavad naha põletust, geenimutatsioone ning pigmendilaike. Seega saab öelda, et päikesel on tugev naha vananemist ja kahjustust tekitav mõju,” selgitab Põlme ja lisab, et mõnedel inimestel tekitab päike ka allergilist reaktsiooni.Ta sõnul on päikesest enim ohustatud beebid ja väikelapsed, kelle nahk on õrnem kui täiskasvanud inimestel. On leitud seoseid, et lapseeas saadud päikesepõletus võib suurendada vanemas eas nahavähi tekkeriski.



Samuti mõjutab päikesekiirgus tugevalt inimesi, kellel on päikeseallergia, õrn või tundlik nahk. “Päikesekiirgusesse peaks ettevaatlikusega suhtuma ka inimesed, kes kasutavad ravimeid, mis on fototundlikud või kes on lasknud teha intensiivseid kosmeetilisi protseduure, näiteks keemilist koorimist. Ka rasedad peavad olema ettevaatlikud,” hoiatab Põlme. “Tasub aga meeles pidada, et isegi normaalse ja mitte probleemse naha korral ning igas vanuses on päikesekaitse ülioluline.”



Vali sobilik kaitsevahend