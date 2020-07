Personaaltreener selgitab: kas kõik kanalihatükid on figuurisõbralikud? 

Kanafilee

Kana peetakse tervislikuks valikuks toidukordade juurde just seetõttu, kuna selles on rohkelt valke ning vähe rasva. Küpsetatud kanafilees on 100 grammi kohta 30 grammi valku ja kõigest 2% rasva. „Endale toitu valmistades kasutan ise ka kõige enam kanafileed just figuurisõbraliku toitainete sisalduse tõttu,“ selgitab treener. „Lisaks on liha väga lihtne valmistada nii pannil kui ka grilli peal ning endale meelepäraselt maitsestada.“

Lihas oleva mahlasuse hoidmiseks soovitab Rauno seda paneerida. „Selleks ei pea ilmtingimata kasutama saiapuru, vaid võib katsetada näiteks tervislikumat ja gluteenivaba kinoad,“ soovitab Rauno. Lisaks mahlasusele annab paneering mõnusalt krõbeda tekstuuri. Parima tulemuse saad, kui grillid või praed kana lühikest aega kõrgel temperatuuril.

Kanatiivad

Sarnaselt fileele on ka kanatiibade lihatükid vähese rasvasisaldusega. „Mina teen kanatiibu snäkiks näiteks õhtuti filmi vaatamise kõrvale või sõpradega koos olles,“ ütleb Rauno. Küpsedes muutub kanatiibade nahk mõnusalt krõbedaks ja see aitab ka liha hoida mahlasena, mis rasvavaesema lihatüki puhul võib kiirelt kaduda. „Kastme teen kõrvale samuti ise maitsestamata jogurtist, kuhu segan lisaks maitserohelist ja küüslauku. Muidugi võib igaüks kasutada kastme tegemisel endale meelepäraseid maitseaineid,“ lisab Rauno.

Kanakoib

Kanakoib on kana kõige maitseküllasem, aga ka kõige rasvarohkem tükk, mistõttu sellega Rauno liiga tihti ei maiusta. „Samas on kanakoib väga hea selleks, et kallima kanafilee asemel veidi taskukohasemalt midagi isuäratavat pakkuda,“ täpsustab Rauno.