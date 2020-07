Personaaltreener soovitab: Kuidas grillida tervislikult? 

Rauno Rikberg grillõhtut kavandamas Foto: Erakogu

Grillihooaeg on täie hooga käimas. Lisaks sellele, et grillimisel on suur osa suvistes tegevustes, on see ka üks tervislikemaid toiduvalmistamise viise. Sütel võib küpsetada liha, köögivilju ja isegi ka mõningaid puuvilju. Personaaltreener Rauno Rikberg jagab mõned soovitused, et suvine grill eriti tervislik saaks.