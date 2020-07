Katrin Merisalu: võistlusmoment mägedes oleks halvim, mis võib juhtuda!  

„Danieli päästis elutahe ja suutlikkus omal jalal alla tulla!“ ütleb Merisalu. Tipuürituse hind oli aga karm: rumeenlane sai mäel tugevaid külmakahjustusi ning jäi ilma kõigist varvastest. Enda jõudmist tippu mees ei mäleta, kuigi hiljem selgus, et teda oli seal ikkagi nähtud. Kõik meeskonnad, kes alustasid tõusu kaks päeva hiljem, pöördusid tormi tõttu tagasi.

Merisalu grupist jõudis tippu kaheksa inimest, neist kaks naist. Naisi on alpinistide seas vähe, heal juhul on ühes keskmise suurusega (6‒10 inimest) meeskonnas neid kaks. Merisalu sõnul pole tegemist diskrimineerimisega. „Naine võib ju olla tubli ja vastupidav ning vaatamata väiksemale kaalule kanda sama rasket seljakotti kui ülejäänud meeskonnaliikmed, aga jõu poolest jääme tugevatele meestele alla. Keerulistel ekspeditsioonidel eelistataksegi seetõttu pigem mehi, kuna päästeoperatsioonidel ei pruugi õblukesest naisterahvast väga palju abi olla," muigab Merisalu. „Samas arvan, et naistel pisut paremini arenenud kaasasündinud ellujäämisinstinkt. Olen näinud mägedes üsnagi tihti, et mehed pööravad ümber liiga hilja. Mees on riskialtim. Julgem," pakub ta. Kuna mägedes käib mehi rohkem, on ka hukkunute seas neid enam. Samas sel hooajal oli ainus hukkunu Manaslul just naisterahvas, kes suundus tipukatsele vaid päev pärast Merisalu.

Kõrgmägedes on kõik võrdsed

Alpinistid teavad riske, kuid keegi ei lähe mägedesse surema. „Mõni arvab, et käime mägedes adrenaliini otsimas, kuid pigem minnakse ikka sellepärast, et avastada käimata radu, et end proovile panna ja õppida looduses hakkama saama. Muidugi ka hingematvate vaadete pärast, mis kõrgetelt nõlvadelt avanevad! Mägedes seiklemine on hea võimalus rakendada tööle oma alateadvus ning korrastada mõtteid. See on kapitaalne restart,“ selgitab ta.

Mägedes pole suurt vahet, kas olla treenitud mägironija või kogenud ekspeditsioonijuht. Kui tuleb laviin, siis ei loe medal ega tunnustus – teelt pühitakse kõik. Ka Merisalul on tulnud oma alpinismikarjääri jooksul kogeda hirmutavaid hetki. 2015. aastal oli Eesti grupp Alpides. Meeskond oli teel 4477 meetri kõrgusel asuva Matterhorni tippu, kuid vahetult enne tipulaagrisse jõudmist satuti kivivaringu alla ‒ suur kaljumassiivitükk, mis on olnud oma kohal aastasadu, murdus ning kukkus alumisele platoole, paisates sealt omakorda alla tuhandeid kivitükke.

Katrin Merisalu Foto: Erakogu

„Hirm tekib siis, kui ohuolukord muutub reaalseks,“ meenutab Merisalu. „Need, kes tookord kivilaviini ülevalt nägid, olid veendunud, et ellu me küll ei jää. Meile tulid peale suured kivid, kuigi tappa võib ka tibatilluke,“ sõnab ta.