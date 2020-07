Saame tuttavaks: Eesti Maadlusliitu ja Eesti Sumoliitu juhivad naised 

Parim asi, mis tänast sumoliitu iseloomustab: Sumoliitu iseloomustab Baruto. Kaido Höövelson on ESL-i president ning kindlasti ka kõige tuntum sumomaadleja. Praeguses alaliidus on nooremad ja tegusamad juhatuse liikmed, kellel on palju mõtteid ja plaane muutmaks ala veel atraktiivsemaks. Sumomaadlus ei ole olümpiaala, kuid sellest hoolimata on eestlased noppinud välisvõistlustelt alates 1995. aastast 439 medalit, millest 59 on olnud kuldsed. Eesti Sumoliit on saanud võimaluse korraldada juunioride MMi 2006 ning kolm korda EM-i.