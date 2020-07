Vinyasa-jooga: kiire ja jõuline jooga, mis on kui meditatiivne tants 

Vinyasa on kiire, dünaamiline ja jõuline jooga, kus sa liigud hingamisrütmiga asendist asendisse. Vinyasa-jooga on oma olemuselt vaba, seal puuduvad reeglid. Näiteks ei pea sa järgima kindlat kava, võid kasutada muusikat ning rohkem oma keha otsida kui poosidest kinni hoida. Jooga asanaid tundes saab Vinyasast omamoodi meditatiivne tants, mida juhib hingamine.

· Oma dünaamilisusega toob Vinyasa kehasse liikuvust, jõudu ja paindlikkust. Vinyasa jooga ei ole ainult painutamine, vaid lähtub liikumisest ja sellest, et painduvus tuleb läbi pingutuse.

· Mõlema eelmise punkti tõttu on sul Vinyasaga võimalik saavutada väga hea tasakaal, nii füüsiline kui ka vaimne.

· Vinyasa on reeglitevaba.

· Vinyasa on nagu tänapäeva maailm. Kiire. Seetõttu saad matil kogeda kontsentraati sellest, mis su igapäevaelus toimub. Samuti õppida, kuidas kiires maailmas kohale jääda, endasse tulla ning keha kuulata.

· Kuna Vinyasa on jõuline ja kiire, siis töötab ta hästi ka kardiovaskulaarsüsteemile, tuues kehasse tuld - see on aeroobne ning võib mõnusalt higistama ajada.