Mida personaaltreener sööb? 

Enne täpsema menüü tutvustamist soovib Siim ära mainida, et toitude valmistamise au kuulub tema abikaasale. Toitumise poolelt on oluline mitmekesisus. „Kindlasti ei suuda ma iga päev süüa ainult brokkolit, riisi ja kana. See ei ole minu jaoks jätkusuutlik. Samuti on mu söögikorrad võrdlemisi toitvad ja rammusad. Minu jaoks on see vajalik, kuna ma teen ja annan igapäevaselt trenne, mis tähendab, et ma olen füüsiliselt väga aktiivse elustiiliga,“ ütleb Siim. Seega peaks iga inimene oma toitumise puhul arvestama kindlasti, kui palju ta liigub.