Esimest korda matkale? Siit saad mõned head soovitused! 

Enne rabasse või metsa tormamist tasub tutvuda raja plaaniga, vajadusel võib küsida lisainfot kohalikelt elanikelt või matkateemalistest netifoorumitest. Kui plaanid liikuda mittemärgistatud rajal, siis ära jää lootma telefoni GPS-ile, vaid hoia endaga kaasas ka paberkaart või kompass. Vaata enne minekut ka ilmateadet, kui matka ajal kõrges metsas ähvardab äikesetorm, võiks matka pigem edasi lükata. Kuuma ilmaga varu kotti tavapärasest rohkem vett, et vältida ülekuumenemist ja päikesepistet, iga ilmaga võiks olla kaasas kõrge faktoriga päikesekaitse ja sääsetõrjevahend.

4. Seljakott vali vastavalt distantsile

Parim kott matkaks on seljakott, mis istub hästi seljas ning on varustatud mugavate rihmadega, mis ei sooni õlgu. Ühepäevasele matkale on sobilik kaasa võtta 18-30 liitrit mahutav seljakott. Mitmepäevasele matkale, mis hõlmab endas ka telkimist, on heaks valikuks 30-55 liitrit mahutav seljakott.

Seljakotti paki kindlasti kaasa väike esmaabikarp, kuhu varu valuvaigisteid, sidemeid, mõni põletikku leevendav salv, allergiatablette, käärid ja taskunuga. Suvel olgu kotis ka vähemalt 30 SPF-kaitsega päikesekaitsekreem, mida peaks kandma näole ja käevartele pool tundi enne matkarajale minekut.

5. Puhka, söö ja joo vett

Korralik matkapäev võiks hõlmata endas 6 tundi füüsilist aktiivsust ning hea on rajale suunduda pigem vara kui hilja, nii ei ole ohtu end keset ööd pimedast metsast leida. Lühikeste distantside puhul tasub puhkehetki planeerida sagedamini, kuid hoida need lühikestena, sealjuures lõunapaus võiks olla nendest pikim, et anda organismile piisavalt energiat.

Iga tunni kohta võiks puhata viis minutit. Puhkehetkel istu maha, võta jalanõud jalast ja kott seljast, joo vett ning luba endale kerge vahepala. Matkaooteks sobivad pähklid, kuivatatud puuviljad või energiabatoonid, mis annavad vajalikku energiat kuni järgmise puhkepausini. Samuti pole nende toitude puhul riknemis- või lekkimisohtu.