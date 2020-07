Grillikool: 3 reeglit, mille abil valmib alati ideaalne grill-liha 

Foto: Pexels

Kuidas grillida nii, et isegi naabrid on kadedad? Rakvere tootekategooria juht Heli Sepp jagab 3 peamist nippi, mis garanteerivad alati isuäratava ja hõrgu grilli. Vaja on ainult mõningaid koostisaineid, õiget liha ja loomulikult korralikku grilli.