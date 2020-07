Kauaoodatud kõnnirobot jõudis treenima Pärnu kandi väikseid jalgu 

Kõnnirobot aitab parandada või taastada nende laste kõnnimustrit, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu haiguse tõttu kõndida või kelle liikumine on oluliselt raskendatud. Kõnnirobot on kaasaegne taastusravi abivahend, mis aitab muuta füsioteraapia tunnid vaheldusrikkamaks ning intensiivsemaks, liigutades patsiendi jalgu ja jäljendades korrektset kõnnimustrit sadu kordi. Terapeut masina abita sellist intensiivsust tagada ei suuda. Nii aitab kõnnirobot koos füsioteraapia, ujumise ja muude taastusravivõimalustega saavutada parima võimaliku tulemuse.

Pärnu Haigla on Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne- , Saare– ja Hiiumaa elanikke teenindav keskhaigla. Lapsi, kes selles piirkonnas kõnniroboti teenust vajavad, on vähemalt paarkümmend. Siiani tuli neil, raske ja sügava liikumispuudega lastel, komplekse taastusravi saamiseks sõita kas Tallinnasse, Haapsallu või Tartusse, ning pika vahemaa tõttu said abivajajad neid seadmeid kasutada vaid periooditi.

Pärnu Haiga juhi Urmas Sule väitel on erivajadustega laste ravimine väga kulukas, kuid väga hea on, et pidevalt lisandub uusi tehnoloogiaid, mida kasutada. Haigekassal puudub kahjuks võimalus kõiki vajalikke teenuseid rahastada. Lastefond teeb väga tänuväärset tööd aidates lapsi, kes vajavad tavapärasest erilisemat lähenemist.

Soetatud kõnnirobot Prodrobot on mõeldud lastele - see sobib kasutamiseks juba siis, kui pikkust on vaid 106 sentimeetrit ning ka siis, kui pikkust on juba 150 sentimeetrit. Üks füsioteraapiatund kestab tavaliselt ligi tund, kuid alati arvesatakse programmi seadistamisel konkreetse patsiendi vajaduste ja võimalustega.