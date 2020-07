Hatha-jooga: sajandite jooksul välja kujundatud asendid keha tervise heaks   

Võib öelda, et Hatha-jooga asendid on baasiks kõigile joogastiilidele.

Hatha-jooga tunni struktuur ja raskus sõltub õpetajast. Tund võib olla väga kerge, nagu ainult liigeste harjutused, võib olla väga sujuv ja sobida piiratud liikumisega või vanemas eas inimestele. Samas saab see tund olla ka füüsiliselt väga aktiivne.

Foto: Pexels

Hatha-jooga on staatiline joogastiil. See tähendab, et sa püsid asendites pikemat aega. Ja siis asend avaldab oma mõju ja kasu kehasisemusele (toniseerides ja mõjutades keha süsteeme, näärmeid, siseorganeid jms). Tunnis kasutatakse tihti abivahendeid - klotse, joogarihmasi jne.