Üks lihtne asi, mis aitab vähktõbe ennetada 

Kui varem oli teada, et aktiivne eluviis ehk enda liigutamine aitab vähendada riski haigestuda rinna-, käärsoole- ja emakavähku 10-40%, siis uued uuringud lisavad, et see aitab ennetada veel lisaks kümmet erinevat vähkkasvajat, vahendab Guardian. Teiste hulgas kuuluvad ennetatavate vähkide hulka ka söögitoru-, mao-, põie- ja neeruvähk.